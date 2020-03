Recensione Samsung Galaxy Note 10+

Il miglior note di sempre! Non una rivoluzione ma un affinamento. Però un affinamento la dove serviva. Efficienza e velocità anche per la versione Exynos!

Confezione e contenuto

Confezione ricca ma manca una cosa!!! C'è il caricabatterie da 25w (anche se il telefono supporta ricarica da 45 e wireless da 20 anche inversa). Carica il telefono in poco più di un'ora. Poi punte di ricambio, ottime cuffie in ear AKG (ma tipo C) adattatore USB-micro, cavo tipo C - tipo C .....cosa manca? L'adattatore TipoC-jack cuffie!!!

Materiali design e touch-and-feel

Bello, display meno curvo, stessa dimensione di Note 9 ma con display molto più grande. Tasti tutti a sinistra bisogna farci l'abitudine ma sparisce l'odioso tasto bixby e mi piace un lato pulito, si rischia meno di schiacciare tasti a caso. AOD, niente led, altoparlanti stereo.

Display

Bellissimo! Probabilmente il più bello mai prodotto da Samsung. Luminosissimo quando lo colpisce direttamente il sole (arriva a 1800 lux).

Processore e memoria

L'exynos di Note 10 è finalmnete al passo dello Snapdragon 855. Processo a 7 nm, più efficiente, meno energivoro. E scalda molto meno del processore di Note 9, ma anche di S10. 12gb di ram e 256 o 512 di integrata espandibili con SD.

Batteria

Circa un 20% meglio di Note 9. Si arriva a sera con un 15/20% di autonomia residua. Non un battery phone ma finalmente si tira un po' il fiato rispetto i precedenti Note.

Software ed ecosistema

One UI 1.5. Tante chicche. ho fatto un video di mezz'ora per spiegare i punti salineti. Riassunto: le Air Actions sono sostanzialmente inutili ma nella camera sono la killer features! Penna che non si discosta molto nelle funzionalità da quella dello scorso anno.

Reparto telefonico

Molto bene, chiamate confortevoli pur avendo la capsula dietro al display, ricezione buona, vivavoce stereo.

Foto e video

Direi che si è livellato a S10. Forse nei video anche un pelo meglio. Ma, rispetto la concorrenza, manca uno zoom più spinto. ormai la 2x sta diventando anacronistica.

Audio

Bene, anzi, molto bene. Sia il vivavoce stereo che nelle cuffie.

App e gaming

Girano bene, fluide, non ci sono impuntamenti. Il nuovo game mode impara dalle abitudini. Va bene, rr 9" ad aprirsi

Giudizio finale