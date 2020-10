Recensione GALAXY S10 LITE e CONFRONTO S10 + Samsung

Confezione e contenuto

In confezione troviamo il caricatore da 25W, il cavo di type C e anche le cuffie con uscita USB C.

Materiali design e touch-and-feel

Glastic e alluminio il materiale utilizzato, il glastic è una sorta di vetro e plastica. Sul retro troviamo un modulo per le camere che, con tutta probabilità, troveremo anche sulla nuova line up per il 2020. Raccoglie un po' le impronte ma a me non dispiace esteticamente. Sul fondo troviamo l'altoparlante mono, la porta USB C che non fa uscire Dex. Sul lato sinistro troviamo lo slot per la SIM o per la Micro SD, mentre sul lato destro troviamo il tasto di accensione e i tasti per la regolazione del volume. C'è l'AOD, il chip NFC, BT 5.0 e il WiFi dual band. Android Auto funziona bene, affidabile.

Display

Il display è un pannello Super AMOLED da 6.7" in FHD+. Non è QHD ma si vede egregiamente, come da tradizione Samsung. Ha il foro frontale per ospitare la camera frontale che si occupa anche del riconoscimento del volto, c'è anche il riconoscimento dell'impronta sotto al display (veloce come su S10).

Processore e memoria

A bordo troviamo lo Snapdragon 855 con il supporto della Adreno 640, il comparto memorie prevede invece 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite Micro SD.

Batteria

La batteria integrata è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 25W, manca però la ricarica wireless. La scarica è molto costante e l'autonomia è superiore a quella di S10, arrivo a sera con il 25/30% di autonomia residua. Il caricatore permette di arrivare al 50% in 20 minuti e di fare una ricarica completa in un'ora.

Software ed ecosistema

Arriva già aggiornato alle patch di gennaio su base Android 10, la personalizzazione è quella della OneUI 2.0.

Reparto telefonico

Mi piace il dialer perchè riconosce lo spam e ha una buona ricerca in rubrica. Si sente bene sia in capsula auricolare che con il vivavoce.

Foto e video

Il comparto camere prevede un sensore principale da 48 megapixel con apertura f/2.0, troviamo inoltre un sensore con lente grandangolare e un sensore con lente macro. Si è risparmiato un po' rispetto ad S10 ma è comunque di buonissima qualità, il software è un po' povero di opzioni nella sezione Pro e permette di registrare fino al 4k 60 fps, si scende a 30 fps per la grandangolare. Manca purtroppo la lente per lo zoom e la lente macro è un po' inutile, per uso social va comunque alla grande.

Audio

L'altoparlante è mono ma si sente bene.

App e gaming

Ovviamente il trittico viene superato tranquillamente, lo Snapdragon 855 lo rende uno smartphone molto fluido e reattivo. La vibrazione va molto bene, oserei dire che siamo ad un passo dal livello raggiunto dal feedback aptico. Real Racing viene aperto in 8" e poi gira fluidissimo.

Giudizio finale