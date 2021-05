Confronto SAMSUNG TOP DI GAMMA: S21, Plus, Ultra, Note 20 Ultra e S20 Ultra

Mi sono posto la domanda: Quale S21 acquistare? Ha senso rispolverare il Note 20 Ultra o S20 Ultra che sono i top di gamma del 2020?

Sensore d’impronte

La prima differenza che notiamo tra la nuova gamma S21 e i “vecchi” Note 20 Ultra ed S20 Ultra è nella velocità del lettore di impronte digitali. Adesso lo slocco avviene in maniera più rapida e la superfice del sensore è più grande in modo da agevolare il posizionamento del dito.

Display

Tutti questi smartphone hanno degli ottimi display. La nuova serie S21 è dotata di un display di tipo Dynamic AMOLED in grado di variare la frequenza in base alla tipologia di contenuto che si sta visualizzando. Nello specifico S21 e S21+ possono variarla da 48 a 120Hz mentre S21 Ultra può variare da 11Hz a 120Hz. S20Ultra e Note 20 Ultra hanno comunque un display con refresh rate fino a 120hz di ottima qualità. Ecco, il display non lo inserirei tra le variabili in grado di fare la differenza, tutti ottimi.

Batteria

Per quanto riguarda l’autonomia, devo dire che le batterie di tutta la nuova gamma S21 mi hanno consentito di arrivare a sera con ancora un 15-20% di autonomia residua. S21 mi porta a sera con il 10-15% mentre S21+ e S21 Ultra li do alla pari, mi portano a sera con ancora il 15-20% di autonomia, questo perchè nonostante la batteria dell’Ultra sia leggermente più maggiore deve fare i conti con un display più definito e con una diagonale maggiore. S20 Ultra e Note 20 Ultra hanno un processore che non mi ha mai convinto, scaldava tanto anche in operazioni basic. S20 Ultra riusciva a portarmi a sera con circa il 5% di autonomia mentre Note 20 Ultra faceva peggio arrivando a stento a sera. Nessuno di questi smartphone è un batteryphone.

Prestazioni

Le prestazioni non sono più, da qualche anno, quel fattore in grado di fare la differenza. Già l’anno scorso i top di gamma avevano delle ottime prestazioni, quest’anno si è lavorato più sull’ottimizzazione energetica. Tutti e cinque questi dispositivi hanno delle ottime prestazioni con le sole differenze nella gestione energetica, migliore sulla nuova serie S21.

Quale scegliere?

Quest’anno S21 Ultra unisce un comparto fotografico e video di ottimo livello alla presenza di un digitalizzatore sotto al display identico a quello di Note 20 Ultra. La penna utilizzata non è la stessa, ma io da appassionato della serie Note non ritengo le funzioni della penna presente nel Note come fondamentali. Il semplice poter prendere appunti o modificare rapidamente uno screenshot sono un grande valore aggiunto e l’inserimento di queste funzioni, coadiuvate da una cover piacevole, mi fa mettere questo S21 Ultra come telefono che acquisterei se volessi un top di gamma Samsung. Non costa poco, 1279 euro, ma lo sceglierei anche rispetto a Note 20 Ultra che costa attualmente intorno ai 1000 euro.

S21 è quello che costa meno ed anche quello che consiglierei un po’ a tutti, un telefono generalista che tutto al top, un design più gradevole di S21 Ultra e delle dimensioni più contenute. Costa 879 euro.

S21+ è un po’ la via di mezzo. Non ha le prestazioni dell’Ultra, ma comunque più grande del normale seppur ad un prezzo comunque maggiore. Lo consiglierei agli indecisi, ma in realtà a nessuno, nonostante vada molto bene. Costa 1079 euro, va esattamente come S21 standard ed ha un display più grande e una durata della batteria lievemente maggiore.

A chi consiglio S20 Ultra? A chi non ha bisogno di una grande batteria, vuole fare delle belle foto e non ha problemi con le dimensioni. Costa circa 900 euro il che lo posiziona sotto S21 Ultra che però è un po’ migliore in tutto. Sinceramente è un telefono che io personalmente non comprerei.

